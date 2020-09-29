Нардеп-борец Беленюк заразился коронавирусом

29 сентября, 2020, 19:32

Украинский нардеп-борец Жан Беленюк получил положительный тест на коронавирус

Об этом Беленюк сообщил в Instagram.

"Я уже второй день нахожусь на самоизоляции, поскольку мне поставили подозрение на коронавирус. И сегодня все подтвердилось. Но настроение у меня боевое. Сдавая тест я на 99% был уверен, что заболел. Я предполагаю, где мог заразиться. Буду всех информировать, что бы вы знали как вести себя в такой ситуации", - сказал Беленюк.

29-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.

26 июня стало известно, что Беленюк считает, что Александру Усику и Василию Ломаченко следует сконцентрировать свои силы на боксе, а не на политике.

27 июля Жан Беленюк запустил #депутатськийчелендж и передал эстафету братьям Стефанчукам.