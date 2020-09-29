Нардеп-борец Беленюк заразился коронавирусом
29 сентября, 2020, 19:32
Украинский нардеп-борец Жан Беленюк получил положительный тест на коронавирус
Об этом Беленюк сообщил в Instagram.
"Я уже второй день нахожусь на самоизоляции, поскольку мне поставили подозрение на коронавирус. И сегодня все подтвердилось. Но настроение у меня боевое. Сдавая тест я на 99% был уверен, что заболел. Я предполагаю, где мог заразиться. Буду всех информировать, что бы вы знали как вести себя в такой ситуации", - сказал Беленюк.
29-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
- 26 июня стало известно, что Беленюк считает, что Александру Усику и Василию Ломаченко следует сконцентрировать свои силы на боксе, а не на политике.
- 27 июля Жан Беленюк запустил #депутатськийчелендж и передал эстафету братьям Стефанчукам.
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