Лидер фракции "Голоса" Рудык заболела COVID-19

29 сентября, 2020, 12:45

29 сентября нардеп и глава фракции "Голоса" в ВР Кира Рудык получила положительный результат теста на коронавирус

Об этом председатель фракции "Голоса" в Верховной Раде Кира Рудык сообщила в Facebook.

"Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID", - отметила нардеп.

"Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы - похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера", - рассказала политик.

По ее словам, члены команды "Голоса", имевшие с ней контакт в пятницу, сдали тест.