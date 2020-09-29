Лидер фракции "Голоса" Рудык заболела COVID-19
Об этом председатель фракции "Голоса" в Верховной Раде Кира Рудык сообщила в Facebook.
"Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID", - отметила нардеп.
"Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы - похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера", - рассказала политик.
По ее словам, члены команды "Голоса", имевшие с ней контакт в пятницу, сдали тест.
"Конечно, очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично. Еще раз призываю всех соблюдать карантинные нормы и беречь себя", - написала Рудык.
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