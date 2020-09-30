Нардеп "ЕС" Зинкевич во второй раз заболела COVID-19
30 сентября, 2020, 20:13
Народный депутат из "Евросолидарности" Яна Зинкевич получила положительный результат теста на коронавирус
Об этом она сообщила в Facebook.
"Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на коронавирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат", - отметила она.
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Зинкевич уточнила, что пока чувствует только сильную усталость.
"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, на этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)", - добавила депутат.
- 29 сентября нардеп и глава фракции "Голоса" в ВР Кира Рудык получила положительный результат теста на коронавирус.
- Украинский нардеп-борец Жан Беленюк получил положительный тест на коронавирус.
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