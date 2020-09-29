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Espreso.tvОбществоУ Порошенко обнаружили коронавирус

У Порошенко обнаружили коронавирус


фото: facebook.com/petroporoshenko
У пятого президента Украины Петра Порошенко - положительный тест на COVID-19

Об этом он сообщил в Facebook.

"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя", - написал он.
 
Он заявил, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам.

"За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно более коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома", - добавил он.

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