У Порошенко обнаружили коронавирус

29 сентября, 2020, 19:23

У пятого президента Украины Петра Порошенко - положительный тест на COVID-19

Об этом он сообщил в Facebook.

"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя", - написал он.

Он заявил, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам.



"За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно более коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома", - добавил он.