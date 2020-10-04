COVID-19 в Украине: за сутки - опять более 4 тыс.
Об этом свидетельствуют открытые данные мониторинга, который ведет Совет национальной безопасности и обороны Украины, передает Еспресо.TV .
Суммарные показатели по стране:
выявлено - 226 462 (+4 140)
умерло - 4397 (+44)
выздоровели - 100 107 (+1 370)
ативно болеет - 121958 (+2 726)
подозревают - 293492 (+4 076).
Напомним, 2 и 3 октября на территории Украины фиксировался высокий уровень заболеваемости коронавирус.
2 октября было 4633 новых зараженных, 3 октября - 4661.
Эксперты говорят о начале второй волны пандемии.
При этом в украинских больницах осталось менее 50% коек для больных COVID-19.
Волонтеры из Одессы заявляют об отказе больниц принимать новых коронавирусных пациентов, особенно пожилых людей .
Как отмечает Марина Порошенко, власть потеряла контроль над эпидемией коронавируса.
- Как уже сообщалось, Налоговый университет из-за COVID-19 будет учиться дистанционно .
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры