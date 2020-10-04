COVID-19 в Украине: за сутки - опять более 4 тыс.

4 октября, 2020, 10:31

В течение субботы, 3 октября 2020 года, на территории Украины было выявлено 4140 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Об этом свидетельствуют открытые данные мониторинга, который ведет Совет национальной безопасности и обороны Украины, передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели по стране:

выявлено - 226 462 (+4 140)

умерло - 4397 (+44)

выздоровели - 100 107 (+1 370)

ативно болеет - 121958 (+2 726)

подозревают - 293492 (+4 076).

Напомним, 2 и 3 октября на территории Украины фиксировался высокий уровень заболеваемости коронавирус.

2 октября было 4633 новых зараженных, 3 октября - 4661.

Эксперты говорят о начале второй волны пандемии.

При этом в украинских больницах осталось менее 50% коек для больных COVID-19.

Волонтеры из Одессы заявляют об отказе больниц принимать новых коронавирусных пациентов, особенно пожилых людей .

Как отмечает Марина Порошенко, власть потеряла контроль над эпидемией коронавируса.

Как уже сообщалось, Налоговый университет из-за COVID-19 будет учиться дистанционно .

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