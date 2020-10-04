Налоговый университет из-за COVID-19 будет учиться дистанционно

4 октября, 2020, 07:45

Университет государственной фискальной службы Украины, который находится в столичном пригороде Ирпень, перешел на дистанционное обучение с 5 по 16 октября 2020 года

Соответствующая информация появилась на официальном сайте наивчального заведения, передает Еспресо.TV .

"В связи с эпидемиологической ситуацией в Украине, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) и создание безопасных условий образовательного процесса в соответствии с приказом (ректора - ред.) От 02.10.2020 №1361" О мерах по предотвращению распространения заболеваемости коронавирус COVID-19 "с 5 по 16 октября 2020 образовательный процесс в Университете будет проходить в дистанционной форме", - отмечается в сообщении.

Напомним, 2 и 3 октября на территории Украины фиксировался самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

2 октября было 4633 новых зараженных, 3 октября - 4661.

Эксперты говорят о начале второй волны пандемии.

При этом в украинских больницах осталось менее 50% коек для больных COVID-19.

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