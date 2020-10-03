Марина Порошенко: власть потеряла контроль над эпидемией коронавируса

3 октября, 2020, 20:29

Марина Порошенко заявила, что власть потеряла контроль над эпидемией коронавируса

Об этом Марина Порошенко сообщила в facebook.

"О ситуации в больницах - она очень плохая. И я знаю об этом далеко не в связи с болезнью мужа. С самого начала эпидемии коронавируса наш фонд еще весной переориентировал свою деятельность на борьбу с COVID-19. И обеспечивал защитные костюмы, маски, противовирусные очки, пульсоксиметры, снабжал современные цифровые рентген-аппараты и новые аппараты ИВЛ, ремонтировал неработающие ", - напомнила Марина Порошенко.

Она отметила, что за полгода с начала пандемии власть никаких выводов не сделала. "И вот результат: врачи уже на грани истощения, хотя делают все возможное. В больницах не хватает коек для больных короновирусом, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования. А из специального фонда АнтиКовид не закуплен даже ни один аппарат ИВЛ", - констатирует Марина Порошенко.

"Пока деньги тратили на все что угодно, кроме медицины, власть полностью потеряла контроль над противодействием пандемии. Мы понимаем, что в действующих условиях все силы государства должны быть направлены на оснащение больниц и обеспечение системы здравоохранения. Мы последовательно будем над этим работать ", - говорит Порошенко.

Она отмечает, что сейчас украинцам, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя и на благотворителей. "Поэтому еще раз прошу каждого: пользуйтесь масками, обрабатывайте руки и соблюдайте социальную дистанцию", - призвала Марина Порошенко. Она пожелала всем здоровья.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо