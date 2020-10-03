Очередной коронавирусный рекорд в Украине - 4 661 случай заболевания в сутки. Больше всего - на Харьковщине
3 октября, 2020, 10:05
По состоянию на утро субботы, 3 октября 2020 года, в Украине за последние сутки выявлено 4 661 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19
Об этом свидетельствуют открытые данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, передает Еспресо.TV.
Сегодняшние данные про 4 661 инфицированного являются наибольшим показателем от начала пандемии.
Предыдущий самый высокий показатель был вчера, 2 октября, и составил 4 633 новых зараженных.
По регионам суточное распространение COVID-19 распределено следующим образом:
Харьковщина - 516,
Киев - 441,
Одесская обл. - 310,
Днепропетровщина - 297,
Сумщина - 231,
Хмельницкая обл. - 215,
Полтавщина - 215,
Донетчина - 214,
Львовщина - 206,
Житомирщина - 203.
В остальных областях - менее 200 случаев.
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