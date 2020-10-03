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Espreso.tvОбществоОчередной коронавирусный рекорд в Украине - 4 661 случай заболевания в сутки. Больше всего - на Харьковщине

Очередной коронавирусный рекорд в Украине - 4 661 случай заболевания в сутки. Больше всего - на Харьковщине


фото: clevelandclinic.org
По состоянию на утро субботы, 3 октября 2020 года, в Украине за последние сутки выявлено 4 661 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19

Об этом свидетельствуют открытые данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, передает Еспресо.TV.

Сегодняшние данные про 4 661 инфицированного являются наибольшим показателем от начала пандемии.

Предыдущий самый высокий показатель был вчера, 2 октября, и составил 4 633 новых зараженных.

По регионам суточное распространение COVID-19 распределено следующим образом:

Харьковщина - 516,

Киев - 441,

Одесская обл. - 310,

Днепропетровщина - 297,

Сумщина - 231,

Хмельницкая обл. - 215,

Полтавщина - 215,

Донетчина - 214,

Львовщина - 206,

Житомирщина - 203.

В остальных областях - менее 200 случаев.

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