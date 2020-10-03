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Espreso.tvОбществоВ украинских больницах осталось менее 50% коек для больных COVID-19 - МЗ

В украинских больницах осталось менее 50% коек для больных COVID-19 - МЗ


фото: facebook
В украинских больницах заполнено 53,9% коек, предназначенных для больных коронавирусом

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Минздрав в facebook.

По его словам, на сегодня в больницах находятся 16 076 больных с подтвержденным диагнозом и пациентов с подозрением на COVID-19.

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"Эта цифра растет каждый день. С 29827 койко-мест, отведенных для больных коронавирусной инфекцией, пока заполнено 53,9%. В стране наблюдается рост числа пациентов с тяжелым течением болезни", - сказал Степанов.

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