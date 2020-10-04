"Стариков отправляют умирать": волонтер утверждает, что больницы Одессы не принимают пациентов с подозрением на коронавирус

4 октября, 2020, 08:57

Подразделение городской клинической больницы №5, что на Лидерсовский бульваре, уже не принимает пациентов с подозрением на COVID-19, ссылаясь на отсутствие мест, а Еврейская и городская клиническая больница №10 отказывают в приеме без ПЦР-тестов

Об этом сообщает руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

Она рассказала историю 70-летнего пациента, неделю лечился под наблюдением семейного врача, однако его состояние ухудшалось и мужчина обратился в прежнюю Третью больницу, но там ему отказали в предоставлении медицинской помощи.

"Перестал есть, стал задыхаться. Самостоятельно пошли и обратились в Третью городскую, но им отказали и послали домой - мест в больнице нет. Старики покорно отправились домой." Скорая "пациента приняла, отвезли на КТ. Пневмония полисегментарная двусторонняя. Левый гидроторакс . Сатурация 56 (ниже 90% - это очень серьезно, показания для госпитализации - ред.)! в "скорой" сатурацию подняли, привезли опять в третью. Там сказали: "Простите, мест нет, как и раньше. Отправляйтесь домой и ждите, когда освободится мужское место ".

Ножевникова утверждает, что Еврейская и 10-я больницы тоже отказываются принимать пациентов с подозрением на ковид без ПЦР-теста.

"Было заявлено, что Еврейская и Десятая включились в первую линию и принимают. Третий день пациентов отправляют домой. Инсультного пациента едва устроили позавчера в таком же ручном режиме. Если в Третьей больнице нет мест уже несколько дней, может, стоит расширить кровати сортировочных больниц? ", - спрашивает волонтер.

Ножевникова обращается к министру здравоохранения Максиму Степанову, который баллотируется в облсовет под №1 в списке "Слуг народа", и городского головы Одессы Геннадия Труханова: "В нашем городе стариков отправляют умирать".

Напомним, 2 и 3 октября на территории Украины фиксировался высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

2 октября было 4633 новых зараженных, 3 октября - 4661.

Эксперты говорят о начале второй волны пандемии.

При этом в украинских больницах осталось менее 50% коек для больных COVID-19.

Как уже сообщалось, Налоговый университет из-за COVID-19 будет учиться дистанционно .

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