Армия Азербайджана заняла уже 15 сел, Армения бьет по аэродрому Гянджи

4 октября, 2020, 10:08

В течение субботы, 3 октября 2020 года, Азербайджан установил контроль над важным населенным пунктом Суговушан (армянское название - Магадиз), а также рядом сел в зоне вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе

Об этом со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана сообщает Еспресо.TV .

"В ходе тяжелых боев в течение дня, благодаря храбрости наших войск, были освобождены от оккупации населенные пункты Суговушан и Талыш Тертерского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинського района, села Мехдили, Чахирлы, Ашагы Маральян, Шейби и Гуйджаг Джебраильский района", - говорится в пресс-релизе азербайджанских военных.

При этом, по данным Баку, на Суговушан-Агдеринському направлении было уничтожено 4 танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении и 3 танка захваченные в качестве трофеев.

Азербайджанские военные поднимают национальный флаг в Суговушани

То есть, речь идет о новых 8 сел, занятых Азербайджаном.

В первый день боев, напомним, Баку заявлял о отвоевания у вирменсьих сил 7 сел ( шестой первой половине дня , 1 - во второй).

Также утром воскресенья, 4 октября, из разных источников стало известно об усиленном артобстрел армянской стороной военного аэродрома в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, расположенного к северу от Нагорного Карабаха.

Гянджа является одним из главных плацдармов "контрнаступальнои операции" Азербайджана.

"Военный аэродром Гяндже исчез", - заявил прессекретар "президента Арцаха" Ваграм Погосян, чьи слова приводит портал News.am .

"4 октября вооруженные силы Армении обстреляли Гянджу", - информирует со своей стороны 1news.az , правда пока без дополнительных подробностей.

Справка

Утра 27 сентября во Нагорном Карабахе после более 4-летнего перерыва - с апреля 2016 возобновились полномасштабные боевые действия между Азербайджаном и Арменией.

Официальный Баку, на чьей стороне преимущество в вооружении (азербайджанцами используются новейшие турецкие беспилотники, в частности, дроны-камикадзе), финансировании собственных вооруженных сил и множестве войска, заявляет о ведении "контрнаступальнои операции" по всей линии фронта в ответ на провокации со армянской стороны. Цель - возвращение юрисдикции над потерянными населенных пунктов и стратегическими высотами.

Азербайджан поддерживает Турция и Пакистан.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную "Нагорно-Карабахская Республика" ( "НКР") со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичную мобилизацию.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

В ночь со 2 на 3 октября 2020 Министерство обороны Азербайджана обнародовало последние суммарные потери Армении в зоне боевых действий на территории Нагорного Карабаха. При этом официальный Ереван утверждает, что утром 3 октября сбил три азербайджанские самолеты.

При этом азербайджанская осуществляет ракетные удары по городу Степанакерт (азербайджанская название - Хакенди), что де-юре входит в суверенной территории Азербайджана, но де-факто является административным центром зависимой от Еревана армянской "Нагорно-Карабахской Республики" ( "НКР") или " Арцах ".

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