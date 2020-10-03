Азербайджан говорит о 230 уничтоженных за 6 дней армянских танках, Армения заявляет о трех сбитых азербайджанских самолетах
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает Еспресо.TV.
Начиная с 27 сентября, по состоянию на 20:00 2 октября суммарные потери Армении составили:
- около 230 танков и другой бронетехники
- 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;
- 38 средств ПВО;
- 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;
- 7 складов боеприпасов;
- более 130 единиц автомобильной техники;
- 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.
В свою очередь армянская сторона утром 3 октября заявила о том, что силы ПВО подконтрольной Еревану "Нагорно-Карабахской республики" на южном направлении в зоне карабахского конфликта сбили самолет ВС Азербайджана.
"Сегодня в 08:25 на южном направлении сбит самолет противника", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Позднее, в 08:46 (07:46 по Киеву) на передовой линии "армией обороны Нагорного Карабаха" были сбиты еще два самолета ВВС Азербайджана, добавила Степанян.
Справка
Утром 27 сентября в Нагорном Карабахе после более 4 лет перерыва (с апреля 2016 года) возобновились полномасштабные боевые действия между Азербайджаном и Арменией.
Официальный Баку, на чьей стороне преимущество в вооружении (азербайджанцами используются новейшие турецкие беспилотники, в частности дроны-камикадзе), финансировании собственных вооруженных сил и численности армии, заявляет о ведении "контрнаступательной операции" по всей линии фронта в ответ на провокации с армянской стороны. Цель - возвращение юрисдикции над потерянными населенными пунктами и стретегическими высотами.
Азербайджан поддерживают Турция и Пакистан.
Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную "Нагорно-Карабахскую Республику" ("НКР") со стороны Азербайджана.
В Армении и НКР объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.
Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.
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