Армения показала последствия ракетных обстрелов Степанакерта

3 октября, 2020, 11:24

По сообщениям журналистов, утром субботы, 3 октября 2020 года, азербайджанская сторона возобновила ракетные удары по городу Степанакерт, что де-юре входит в состав суверенной территории Азербайджана, но де-факто является административным центром зависимой от Еревана армянской "Нагорно-Карабахской Республики" ("НКС"), или "Арцах"

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

"В 11:00 (10:00 по Киеву) Азербайджан возобновил обстрел Степанакерта. Население сейчас в убежищах. Сигналы воздушной тревоги звучат непрерывно", - отмечает Kavkaz-Uzel.eu.

По данным руководства "НКР", количество жертв среди мирных жителей с 27 сентября по 2 октября составило 11 человек, ранены около 78. Но это без учета сегодняшних вероятных потерь среди гражданских лиц.

Кроме того, утром 3 октября инфоцентр местных "властей" Степанакерта обнародовал фотографии Давида Каграманяна, подписанные как "последствия обстрела города", передает News.am.

Однако не указывается, когда были сделаны эти фото.

Артиллерийские обстрелы Степанакерта, в т.ч. реактивными системами залпового огня, как отмечают местные и иностранные информресурсы, продолжаются уже не первый день.

Справка

Утром 27 сентября в Нагорном Карабахе после более чем 4-летнего перерыва (с апреля 2016 года) возобновились полномасштабные боевые действия между Азербайджаном и Арменией.

Официальный Баку, на чьей стороне преимущество в вооружении (азербайджанцами используются новейшие турецкие беспилотники, в частности дроны-камикадзе), финансировании собственных вооруженных сил и численности армии, заявляет о ведении "контрнаступательной операции" по всей линии фронта в ответ на провокации с армянской стороны. Цель - возвращение юрисдикции над утраченными населенными пунктами и стратегическими высотами.

Азербайджан поддерживают Турция и Пакистан.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную "Нагорно-Карабахскую Республику" ("НКР") со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

В ночь со 2 на 3 октября 2020 года Министерство обороны Азербайджана обнародовало последние суммарные потери Армении в зоне боевых действий на территории Нагорного Карабаха. При этом официальный Ереван утверждает, что утром 3 октября сбил три азербайджанских самолета.

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