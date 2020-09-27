Турция поддержала Азербайджан

27 сентября, 2020, 12:00

На фоне возобновления военного конфликта в Нагорном Карабахе турецкие власти выступили с рядом заявлений о поддержке действий и позиций Баку

Об этом со ссылкой на турецкое государственное информагентство Anadolu передает Еспресо.TV .

Прессекретар президента Турции Ибрагим Калин призвал международную общественность "немедленно оказать содействие", как он выразился, "в прекращении провокаций" со стороны Армении.

"Турция - вместе с Азербайджаном перед лицом атак со стороны Армении. Соболезнуем в связи с гибелью в ходе боевых действий наших собратьев. Азербайджан не один, Анкара полностью поддерживает Баку", - сказал Калин.

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп назвал Армению "террористическим государством, которое угрожает не только Азербайджану, но и миру во всем регионе".

Шентоп отметил, что ответственность за последствия провокаций относительно Азербайджана лежит "целиком на Ереване", и подчеркнул готовность Анкары максимально поддержать Азербайджан.

Схожую точку зрения озвучил и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Ереван должен немедленно отказаться от агрессивных действий, которые ведут к масштабной эскалации ситуации в регионе, подчеркнул турецкий министр.

"Очередное нарушение режима прекращения огня демонстрирует, что Армения стремится к провокациям. Турция будет до конца и всеми ресурсами поддерживать Азербайджан в борьбе за сохранение целостности страны", - добавил министр.

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