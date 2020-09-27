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Espreso.tvМирАзербайджан утверждает, что отбил 6 сел в Армении

Азербайджан утверждает, что отбил 6 сел в Армении

Армия Азербайджана установила контроль над некоторыми деревнями и важными высотами Нагорного Карабаха

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов, передает Еспресо.TV со ссылкой на 1news.az.

"По его словам, освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Юхари Абдулрахманли и Кянд Горадиз Физулинского, а также Бейюк Мерджанли и Рюзгар Джебраильского районов Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Кроме того, азербайджанцами были уничтожены армянские опорные пункты в направлении Агдаринского района и Муровдага.

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