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Espreso.tvМирАрмия Азербайджана ведет контрнаступательную операцию

Армия Азербайджана ведет контрнаступательную операцию

Министерство обороны Азербайджана
Командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию "по всему фронту"

С таким заявлением выступило Министерство обороны Азербайджана, передает Еспресо.TV.

Цель операции - "прекращение боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечение безопасности мирного населения".

Привлечен личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"12 единиц зенитно-ракетных комплексов OSA подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении было уничтожено на разных направлениях. Боевой вертолет Военно-Воздушных Сил (ВВС) Азербайджана был сбит на Тертерском направлении, члены экипажа выжили", - отмечает Минобороны Азербайджана.

Армянская сторона, напомним, заявляет о двух сбитых азербайджанских самолетах и якобы трех подбитых танках.

  • Утром 27 сентября 2020 года между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации. Есть предварительная информация о жертвах среди гражданских с обеих сторон конфликта.
  • В апреле 2016-го Азербайджан также заявлял о контрнаступательной операции.
  • Предметом территориального спора между двумя странами являются земли Нагорного Карабаха.

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