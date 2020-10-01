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Espreso.tvОбществоМэр Чернигова Атрошенко заболел COVID-19

Мэр Чернигова Атрошенко заболел COVID-19


фото: reuters
1 октября мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что болен коронавирусом

Об этом мэр Чернигова Владислав Атрошенко написал в Facebook.

"Уважаемые черниговчане, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем вам здоровья. Берегите себя и своих близких", - написал Атрошенко.

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О своем самочувствии и состоянии мэр Чернигова не сообщил.

  • Отметим, 29 сентября нардеп и глава фракции "Голоса" в ВР Кира Рудик получила положительный результат теста на коронавирус. На коронавирус также заболел Петр Порошенко . Народный депутат из "Евросолидарности" Яна Зинкевич повторно получила положительный результат теста на коронавирус
  • Также положительный результат теста на коронавирус получил нардеп-борец Жан Беленюк

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