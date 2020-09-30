Рада отменила заседание в четверг и на следующей неделе из-за коронавируса в восьми депутатов, - Железняк

30 сентября, 2020, 11:35

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, 30 сентября на заседании глав фракций было принято решение отменить заседание Рады в четверг и пятницу и на следующей неделе

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в соцсетях.

"В Раде за день 8 человек больных короновирусом. И это только депутаты. Сегодня на совещании глав фракций приняли решение отменить пленарные заседания в четверг - пятницу и всю следующую пленарную неделю", - рассказал он.

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В то же время, Железняк отметил, что рассмотрение бюджета на 2021 назначили на 20 октября.

29 сентября нардеп и глава фракции "Голоса" в ВР Кира Рудик получила положительный результат теста на коронавирус

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