Рада отменила заседание в четверг и на следующей неделе из-за коронавируса в восьми депутатов, - Железняк
30 сентября, 2020, 11:35
По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, 30 сентября на заседании глав фракций было принято решение отменить заседание Рады в четверг и пятницу и на следующей неделе
Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в соцсетях.
"В Раде за день 8 человек больных короновирусом. И это только депутаты. Сегодня на совещании глав фракций приняли решение отменить пленарные заседания в четверг - пятницу и всю следующую пленарную неделю", - рассказал он.
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В то же время, Железняк отметил, что рассмотрение бюджета на 2021 назначили на 20 октября.
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