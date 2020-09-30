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Espreso.tvСпортРебров заявил, что хочет сыграть против "Динамо" в Лиге чемпионов

Ребров заявил, что хочет сыграть против "Динамо" в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что хочет, чтобы венгерскому клубу на групповом раунде досталось в соперники киевское "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша" .

После успеха в противостоянии с норвежским "Мольде" (3: 3, 0: 0) в плей-офф отбора Лиги чемпионов Ребров заявил, что на групповом раунде хотел бы встретиться со своей бывшей командой - киевским "Динамо".

"Динамо"? Я бы хотел сыграть с ними на групповом этапе. К турниру нам нужно отнестись со всей серьезностью, ведь мы будем представлять целую страну. Если кто-то ошибется, недооценив нас, мы можем преподнести сюрприз ", - сказал Ребров, который вывел" Ференцварош "в групповой раунд ЛЧ впервые за четверть века.

Сергей Ребров возглавлял "Динамо" с 2014-го по 2017 годы, дважды приводил его к победе в чемпионате Украины и вывел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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