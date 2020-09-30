Ребров заявил, что хочет сыграть против "Динамо" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша" .
После успеха в противостоянии с норвежским "Мольде" (3: 3, 0: 0) в плей-офф отбора Лиги чемпионов Ребров заявил, что на групповом раунде хотел бы встретиться со своей бывшей командой - киевским "Динамо".
"Динамо"? Я бы хотел сыграть с ними на групповом этапе. К турниру нам нужно отнестись со всей серьезностью, ведь мы будем представлять целую страну. Если кто-то ошибется, недооценив нас, мы можем преподнести сюрприз ", - сказал Ребров, который вывел" Ференцварош "в групповой раунд ЛЧ впервые за четверть века.
Сергей Ребров возглавлял "Динамо" с 2014-го по 2017 годы, дважды приводил его к победе в чемпионате Украины и вывел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Напомним, 29 сентября в плей-офф квалификации Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" прошел норвежский "Мольде".
- Также во вторник "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3: 0.
- Благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов, киевское "Динамо" получит от УЕФА минимум 31,87 млн евро .
- 30 сентября стало известно, что во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" попал во вторую корзину , а "Динамо" - к третьему.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории группового раунда Лиги чемпионов.
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