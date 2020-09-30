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Espreso.tvСпортЖеребьевка ЛЧ: определились потенциальные соперники "Динамо" и "Шахтера"

Жеребьевка ЛЧ: определились потенциальные соперники "Динамо" и "Шахтера"


фото: Getty Images
Во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" попал во вторую корзину, а "Динамо" - в третью

Об этом сообщает "Команда 1" .

Согласно индивидуальными коэффициентами 24 участника турнира сформируют три корзины. Первая корзина состоит из чемпионов первых семи ассоциаций в таблице коэффициентов УЕФА и победителя Лиги Европы - "Севильи".

Окончательный состав корзин определится 30 сентября после повторных матчей плей-офф квалификации. Однако, уже точно известно, что "Шахтер" попадет при жеребьевке во вторую корзину, а Динамо - к третьему.

Состав корзин группового раунда на утро 30 сентября

Корзина 1: "Бавария" (Германия), "Реал" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Ювентус" (Италия), ПСЖ (Франция), "Зенит" (Россия), "Порту" (Португалия), "Севилья" (Испания).

Корзина 2: "Барселона" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), " Челси "(Англия)," Аякс "(Нидерланды).

Корзина 3: "Динамо" (Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Лейпциг" (Германия), "Интер" (Италия), "Олимпиакос" (Греция), "Лацио" (Италия), "Краснодар" (Россия ), "Аталанта" (Италия).

Корзина 4: "Локомотив" (Россия), "Марсель" (Франция), "Брюгге" (Бельгия), "Славия" (Чехия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), "Истамбул" (Турция), "Ренн" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия).

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября.

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