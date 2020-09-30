Луческу отобрал у тренера "Баварии" рекорд Лиги чемпионов
30 сентября, 2020, 11:25
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает ФИФА в twitter.
Румынский тренер вывел киевлян на групповую стадию Лиги чемпионов в 75 лет.
Мирча Луческу стал самым возрастным тренером под руководством которого команда выступит на групповом раунде Лиги чемпионов.
Предыдущее достижение принадлежало немцу Юппу Хайнкесу, который тренировал "Баварию" в Лиге чемпионов в 72-летнем возрасте.
Mircea Lucescu (75) will become the oldest coach in @ChampionsLeague history after masterminding @dynamokyiven to their first #UCL participation since 2016/17 pic.twitter.com/Rh8uBwWVo6- FIFA.com (@FIFAcom) September 29, 2020
- 29 сентября во плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3: 0.
- Благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов, киевское "Динамо" получит от УЕФА минимум 31870000 евро .
- 30 сентября стало известно, что во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" попал во вторую корзину , а "Динамо" - к третьему.
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