 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛуческу отобрал у тренера "Баварии" рекорд Лиги чемпионов

Луческу отобрал у тренера "Баварии" рекорд Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу стал самым возрастным тренером в истории группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает ФИФА в twitter.

Румынский тренер вывел киевлян на групповую стадию Лиги чемпионов в 75 лет.

Мирча Луческу стал самым возрастным тренером под руководством которого команда выступит на групповом раунде Лиги чемпионов.

Предыдущее достижение принадлежало немцу Юппу Хайнкесу, который тренировал "Баварию" в Лиге чемпионов в 72-летнем возрасте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать