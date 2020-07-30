Ребров посетил базу "Динамо" в Конче-Заспе

30 июля, 2020, 20:21

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров посетил базу киевского "Динамо" в Конче-Заспе

Об этом сообщают Футбол news.

Украинский специалист просматривал тренировки молодежной команды "Динамо". От комментариев тренер отказался.

46-летний Сергей Ребров возглавлял "Динамо" с 2014-го по 2017 годы, дважды приводил его к победе в чемпионате Украины и вывел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

После этого в течение года Ребров тренировал "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Летом 2018 года был назначен главным тренером "Ференцвароша". Под руководством Реброва будапештцы получили два титула чемпионов Венгрии.