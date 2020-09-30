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Espreso.tvСпорт"Динамо" уже заработало в Лиге чемпионов 32 млн евро

"Динамо" уже заработало в Лиге чемпионов 32 млн евро

Благодаря выходу в групповой раунд Лиги чемпионов, киевское "Динамо" получит от УЕФА минимум 31,87 млн евро

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За выход на групповой этап Лиги чемпионов "Динамо" заработало 15,25 млн евро. Кроме этого, киевляне получат выплату за позицию в клубном рейтинге, где за 18-ю позицию, которую занимают динамовцы, предусмотрено 16,62 млн евро.

Таким образом, лишь одно попадание в основную стадию главного еврокубка принесло "Динамо" 31,87 млн евро.

Клуб сможет увеличить свои заработки благодаря выплатам, которые предусмотрены за ничьи, победы, выход в следующий раунд и продажа телевизионных прав.

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