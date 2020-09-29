"Динамо" вышло в групповой этап Лиги чемпионов
29 сентября, 2020, 23:49
В плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" победило бельгийский "Гент" со счетом 3:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Счет в матче был открыт на 9-й минуте, отличился Виталий Буяльский. Позже киевляне забили еще два гола, оба с пенальти. Забили Карлос Де Пена и Жерсон Родригеш.
В четверг, 1 октября, на жеребьевке в швейцарском Ньоне, киевляне узнают имена соперников в групповом раунде ЛЧ.
Лига чемпионов
Плей-офф квалификации ответный матч
29 сентября, вторник
"Динамо" (Украина) - "Гент" (Бельгия) (первый матч 2:1)
Голы: Буяльский, 9, Де Пена, 36 (пен.), Родриго, 49 (пен.)
- 23 сентября "Динамо" победило в гостях "Гент" со счетом 2:1.
- 24 сентября стало известно, что Мирча Луческу побил рекорд Валерия Лобановского по количеству еврокубковых матчей во главе украинских клубов.
- 28 сентября главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в ответном матче против "Гента" нужно забыть счет первой встречи.
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