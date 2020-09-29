Депутаты направили Зеленскому обращение об отзыве Фокина из ТКГ
29 сентября, 2020, 16:36
Нардеп фракции "Голос" Соломия Бобровская направила депутатское обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе
Об этом она сообщила в Facebook.
"Обещала депутатский запрос об отзыве Витольда Фокина из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, все представители депутатских групп и фракций поставили свои подписи", - сообщила Бобровская.
Обещала депутатский запрос об отзыве Фокина В.П. с украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, ВСЕ представители ...Опубликовано Solomiia Bobrovska Вторник, 29 сентября 2020 г.
- Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин заявил, что необходимо "объявить всеобщую амнистию".
- По мнению Витольда Фокина, в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей необходимо создать международное временное правительство.
- Фокин отметил, что если в течение месяца власти не выслушают его отдельные предложения, то, наверное, задумается над тем, чтобы покинуть украинскую делегацию в ТКГ.
- Народные депутаты фракции "Голос" подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина.
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