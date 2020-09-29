Депутаты направили Зеленскому обращение об отзыве Фокина из ТКГ

29 сентября, 2020, 16:36

Об этом она сообщила в Facebook.

"Обещала депутатский запрос об отзыве Витольда Фокина из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, все представители депутатских групп и фракций поставили свои подписи", - сообщила Бобровская.

Обещала депутатский запрос об отзыве Фокина В.П. с украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, ВСЕ представители ... Опубликовано Solomiia Bobrovska Вторник, 29 сентября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb