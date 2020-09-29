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Espreso.tvОбществоДепутаты направили Зеленскому обращение об отзыве Фокина из ТКГ

Депутаты направили Зеленскому обращение об отзыве Фокина из ТКГ


фото: timer-odessa
Нардеп фракции "Голос" Соломия Бобровская направила депутатское обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе

Об этом она сообщила в Facebook.

"Обещала депутатский запрос об отзыве Витольда Фокина из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, все представители депутатских групп и фракций поставили свои подписи", - сообщила Бобровская.

Обещала депутатский запрос об отзыве Фокина В.П. с украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, ВСЕ представители ...

Опубликовано Solomiia Bobrovska Вторник, 29 сентября 2020 г.

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