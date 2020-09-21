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Espreso.tvОбщество"Прежде чем проводить выборы": Фокин предложил создать международное временное правительство в ОРДЛО

"Прежде чем проводить выборы": Фокин предложил создать международное временное правительство в ОРДЛО

По мнению Витольда Фокина, в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей необходимо создать международное временное правительство

Об этом заявил заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин в интервью Украинскому радио.

"Я полностью согласен с тем, что, прежде чем проводить выборы, нужно обеспечить безопасность. Здесь нет вопросов. Но каким образом обеспечить безопасность - это должны руководители страны думать. В качестве одного из средств я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН и образовать временное международное правительство на территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине", - отметил Фокин.

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