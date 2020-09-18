Фокин заявил о необходимости "всеобщей амнистии" и особого статуса "всего Донбасса"

18 сентября, 2020, 20:58

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что необходимо "объявить всеобщую амнистию"

Об этом он заявил в эфире Украинского радио.

Большим достижением нынешней власти Фокин считает режим тишины на Донбассе.

"Как написано в комплексных мероприятиях по решению конфликта на востоке, надо начать по-настоящему разведение войск, а не имитировать деятельность. А разводить по всему фронту, надо отводить тяжелую военную технику, а дальше - нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить ли всеобщую амнистию", - отметил он.

По его словам, невозможно будет провести выборочную амнистию. При этом Фокин добавил, что это не означает, что необходимо помиловать преступников, насильников и убийц.

"Как вы представляете выборочную амнистию? Очистили землю от оккупантов, Донбасс украинский и граница взята под контроль нашими пограничниками. Как делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250-300 тыс. Ведь нигде, никак я не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления. Конечно, нет. И в моем выступлении так и написано: "Было много преступлений, которые должны быть расследованы, и виновные должны понести наказание, но сегодня , чтобы прекратить войну - моя позиция - не государства, а не ТКГ, а моя личная - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов Донбасса, а лучше всего Донбасса", - отметил Фокин.

Напомним, внучка Витольда Фокина заявила, что она лично познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который включил экс-премьера в состав ТКГ по Донбассу.

Впоследствии, заместитель главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не помнит, как и когда именно внучка Мария познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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