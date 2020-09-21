"Если не получу поддержку от власти": Фокин назвал условия, на которых оставит украинскую делегацию в ТКГ
Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин в интервью Украинскому радио.
Фокин отметил, что может уйти из ТКГ не потому, что его "сейчас полощут в грязи".
"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержки от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень многие люди будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня положительных решений", - подчеркнул он.
Фокин также прокомментировал сроки, когда может покинуть украинскую делегацию в ТКГ.
"Я языка ультиматума не признаю. Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим", - добавил он.
- Напомним, Витольд Фокин заявил, что в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей необходимо создать международное временное правительство .
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