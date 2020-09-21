"Если не получу поддержку от власти": Фокин назвал условия, на которых оставит украинскую делегацию в ТКГ

21 сентября, 2020, 21:14

По словам Фокина, если в течение месяца власти не выслушают его отдельные предложения, то, наверное, задумается над тем, чтобы покинуть украинскую делегацию в ТКГ

Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин в интервью Украинскому радио.

Фокин отметил, что может уйти из ТКГ не потому, что его "сейчас полощут в грязи".

"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержки от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень многие люди будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня положительных решений", - подчеркнул он.

Фокин также прокомментировал сроки, когда может покинуть украинскую делегацию в ТКГ.

"Я языка ультиматума не признаю. Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим", - добавил он.

Напомним, Витольд Фокин заявил, что в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей необходимо создать международное временное правительство .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb