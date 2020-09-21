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Espreso.tvОбщество"Если не получу поддержку от власти": Фокин назвал условия, на которых оставит украинскую делегацию в ТКГ

"Если не получу поддержку от власти": Фокин назвал условия, на которых оставит украинскую делегацию в ТКГ

По словам Фокина, если в течение месяца власти не выслушают его отдельные предложения, то, наверное, задумается над тем, чтобы покинуть украинскую делегацию в ТКГ

Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин в интервью Украинскому радио.

Фокин отметил, что может уйти из ТКГ не потому, что его "сейчас полощут в грязи".

"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержки от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень многие люди будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня положительных решений", - подчеркнул он.

Фокин также прокомментировал сроки, когда может покинуть украинскую делегацию в ТКГ.

"Я языка ультиматума не признаю. Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим", - добавил он.

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