"На выход": в Раде собирают подписи за отзыв Фокина из ТКГ
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Роман Лозинский в Facebook.
"Фокину пора "на выход!" Мы с депутатами "Голоса" инициируем выход Фокина из ТКГ. Витольд Фокин уже давно не боится называть боевиков так называемых Д/ЛНР "повстанцами", выступает за всеобщую амнистию, за особый статус не только ОРДЛО - но и всего Донбасса, а также за создание "международного временного правительства" на суверенной территории Украины. Подобные заявления являются неприемлемыми и вредительскими", - отметил Лозинский.
По его словам, заявления Фокина демонстрируют его "полное непонимание причинно-следственных связей начала российско-украинской войны и откровенный дрейф в сторону России, равно как и нахождение под полным влиянием московской пропаганды".
Лозинский отметил, что фракция "Голос" готовит обращение к президенту Украины с требованием освободить Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.
"Убежден, что Украине не нужен еще один лоббист интересов РФ на переговорах в Минске. А парламент должен реагировать на заявления представителей украинской делегации в ТКГ, которые вредят целостности украинской позиции на переговорах и ставят под сомнение принципиальные для Украины моменты. Призываю коллег из всех фракций подписаться под этим запросом к президенту Украины и дать принципиальную оценку высказываниям господина Фокина в должности заместителя главы делегации", - подчеркнул он.
- Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что необходимо "объявить всеобщую амнистию".
- По мнению Витольда Фокина, в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей необходимо создать международный временное правительство.
- Фокин отметил, что если в течение месяца власти не выслушают его отдельные предложения, то он, наверное, задумается над тем, чтобы покинуть украинскую делегацию в ТКГ.
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