Выплаты семьям погибших в катастрофе самолета Ан-26 должны состояться в следующие три недели, - Шмыгаль

28 сентября, 2020, 13:50

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе АН-26 должны состояться в следующие три недели

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, Шмыгаль отметил, что каждая семья погибших получит примерно 1,5 млн грн.

"Выплаты должны состояться в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших", - говорится в сообщении.

При этом президент Украины Владимир Зеленский настоял на упрощении бюрократических процедур для родственников погибших при получении выплат.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной защите и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

В то же время министр обороны Андрей Таран отметил, что по его приказу запрещено использование самолетов АН-26 до завершения расследования авиакатастрофы. Также министр обороны отметил, что продолжается расшифровка бортовых самописцев потерпевшего катастрофу. В Государственное бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа. Кроме того, оказывается психологическая помощь родственникам погибших.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.

Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил , при его жизни борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.

Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.

26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.

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