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Espreso.tvМирВойна в Карабахе: украинским гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в Азербайджан

Война в Карабахе: украинским гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в Азербайджан


фото: reuters
Украинское посольство обратилось к украинцам с просьбой воздержаться от поездок в Азербайджан из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Азербайджане.

"В связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между вооруженными силами Азербайджана и Армении, Посольство Украины призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости от зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцам, которые планируют посетить Азербайджан или уже находятся там, рекомендуется внимательно отслеживать ситуацию с безопасностью на территории страны, чтобы избежать опасных случаев.

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