Война в Карабахе: украинским гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в Азербайджан
28 сентября, 2020, 17:31
Украинское посольство обратилось к украинцам с просьбой воздержаться от поездок в Азербайджан из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Азербайджане.
"В связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между вооруженными силами Азербайджана и Армении, Посольство Украины призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости от зоны боевых действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинцам, которые планируют посетить Азербайджан или уже находятся там, рекомендуется внимательно отслеживать ситуацию с безопасностью на территории страны, чтобы избежать опасных случаев.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 27 сентября 2020 года, сообщил о решении своего правительства по введению в стране военного положения.
- Утром 27 сентября между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.
- Баку называет свои действия операцией контрнаступательного характера "по всему фронту" .
- Бои в Нагорном Карабахе продолжились в ночь с 27 на 28 сентября: в непризнанной НКР сообщили о потере 15 военных.
- 28 сентября в России предложили сделать оккупированный Крым местом для переговоров Азербайджана и Армении по войне в Нагорном Карабахе.
- Украинское посольство в Армении обратилось к украинцам с просьбой воздержаться от поездок в страну. Посольство также призывает не посещать Нагорный Карабах.
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