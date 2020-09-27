Между Азербайджаном и Арменией возобновились боевые действия: Баку говорит о гибели гражданских, Ереван сбил 2 вертолета и подвел 3 танка
Подробности рассказывает Еспресо.TV.
"27 сентября около 6:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В результате интенсивного обстрела противником села Гапанли Тертерского района, сел Чирагли и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханли и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанли Джебраильского района среди мирного населения есть убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный ущерб", - сообщает Минобороны Азербайджана.
Информация о потерях и раненых среди гражданского населения и военнослужащих азербайджанской стороны уточняется.
"Передовые подразделения Азербайджанской Армии прибегают к ответным мерам", - отмечают в Баку.
Со своей стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает обратное и говорит, что это азербайджанская армия первой начала боевые действия, а не наоборот.
"Враг начал атаку на Арцах (так Армения называет Нагорный Карабах. - ред.). Армия успешно справляется с нападением. Ситуация находится в оперативном развития", - написал он у себя на Facebook около 07:00.
По данным пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян, азербайджанцы якобы начали воздушный и ракетный обстрел Карабаха.
Азербайджан ведет наступление по всей протяженности линии соприкосновения, сообщает пресс служба карабахского "Министерства обороны".
Командующий карабахской "армии обороны" Джалал Арутюнян сообщил, что азербайджанские войска начали массированное наступление в 07:10 утра.
МО Армении заявляет о 2 сбитых вертолетах и 3 подбитых танках Азербайджана, передает Newsarmenia.am.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресс\о
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки