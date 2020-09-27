Между Азербайджаном и Арменией возобновились боевые действия: Баку говорит о гибели гражданских, Ереван сбил 2 вертолета и подвел 3 танка

27 сентября, 2020, 08:45

Утром воскресенья, 27 сентября 2020 года, между Азербайджаном и Арменией возобновились полноценные боевые действия. Уже есть первая информация о погибших, в частности среди гражданских лиц, и применение артиллерии и крупной военной техники

Подробности рассказывает Еспресо.TV.

"27 сентября около 6:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В результате интенсивного обстрела противником села Гапанли Тертерского района, сел Чирагли и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханли и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанли Джебраильского района среди мирного населения есть убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный ущерб", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Информация о потерях и раненых среди гражданского населения и военнослужащих азербайджанской стороны уточняется.

"Передовые подразделения Азербайджанской Армии прибегают к ответным мерам", - отмечают в Баку.

Со своей стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает обратное и говорит, что это азербайджанская армия первой начала боевые действия, а не наоборот.

"Враг начал атаку на Арцах (так Армения называет Нагорный Карабах. - ред.). Армия успешно справляется с нападением. Ситуация находится в оперативном развития", - написал он у себя на Facebook около 07:00.

По данным пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян, азербайджанцы якобы начали воздушный и ракетный обстрел Карабаха.

Азербайджан ведет наступление по всей протяженности линии соприкосновения, сообщает пресс служба карабахского "Министерства обороны".

Командующий карабахской "армии обороны" Джалал Арутюнян сообщил, что азербайджанские войска начали массированное наступление в 07:10 утра.

МО Армении заявляет о 2 сбитых вертолетах и 3 подбитых танках Азербайджана, передает Newsarmenia.am.

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