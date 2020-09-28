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Espreso.tvМирВойна в Карабахе: посольство рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Армению

Война в Карабахе: посольство рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Армению


фото: reuters
Украинское посольство обратилось к украинцам с просьбой воздержаться от поездок в Армению. Вместе с тем, посольство призывает не посещать Нагорный Карабах

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Ведомство, в частности, призывает украинский, там уже находятся, не посещать участки, приближенные к армяно-азербайджанской границы.

"В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, посольство Украины в Республике Армения рекомендует временно воздержаться от поездок в Армению, а также призывает граждан Украины, которые уже находятся на территории государства, сохранять бдительность и быть осторожными, не посещать участки, приближены к армяно-азербайджанской границе и "Нагорному Карабаху", - говорится в сообщении.

В посольстве напомнили также правила поведения в условиях военного положения. Так, необходимо:

- сохранять личное спокойствие, не реагировать на провокации;

- всегда иметь при себе документ (паспорт), удостоверяющий личность, сведения о группе крови свою и близких родственников, возможные проблемы со здоровьем (аллергия на медицинские препараты и т.д.);

- знать место расположения защитных сооружений гражданской обороны вблизи места жительства, работы, в местах частого посещения (магазины, дорога на работу, медицинские учреждения и т.д.) Без необходимости стараться как можно меньше находиться вне места жительства, работы и в малознакомых местах;

- при выходе из помещений, передвижении полестницам многоэтажек или в сооружения гражданской обороны (хранилища) соблюдать правило правой руки (как при движении автомобильного транспорта) во избежание давки. Пропускать вперед и оказывать помощь женщинам, детям, пожилым людям и инвалидам, что значительно сократит сроки занятия укрытия;

- избегать мест скопления людей;

- при появлении вооруженных людей, военной техники, беспорядков немедленно покинуть этот район,

- в случае попадания в район обстрела - спрятаться в ближайшее защитное сооружение гражданской обороны, убежище (укрытие). В случае отсутствия приспособленных хранилищ, для укрытия использовать неровности рельефа (канавы, окопы, углубление от взрывов и т.д.).

Не рекомендуется:

- подходить к окнам, если услышите выстрелы;

- наблюдать за ходом боевых действий;

- стоять или переходить под обстрелом;

- конфликтовать с вооруженными людьми;

- демонстрировать оружие или предметы, похожие на него,

- подбирать брошенные оружие и боеприпасы.

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