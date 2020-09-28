Война в Карабахе: посольство рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Армению
Об этом сообщает пресс-служба посольства.
Ведомство, в частности, призывает украинский, там уже находятся, не посещать участки, приближенные к армяно-азербайджанской границы.
"В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, посольство Украины в Республике Армения рекомендует временно воздержаться от поездок в Армению, а также призывает граждан Украины, которые уже находятся на территории государства, сохранять бдительность и быть осторожными, не посещать участки, приближены к армяно-азербайджанской границе и "Нагорному Карабаху", - говорится в сообщении.
В посольстве напомнили также правила поведения в условиях военного положения. Так, необходимо:
- сохранять личное спокойствие, не реагировать на провокации;
- всегда иметь при себе документ (паспорт), удостоверяющий личность, сведения о группе крови свою и близких родственников, возможные проблемы со здоровьем (аллергия на медицинские препараты и т.д.);
- знать место расположения защитных сооружений гражданской обороны вблизи места жительства, работы, в местах частого посещения (магазины, дорога на работу, медицинские учреждения и т.д.) Без необходимости стараться как можно меньше находиться вне места жительства, работы и в малознакомых местах;
- при выходе из помещений, передвижении полестницам многоэтажек или в сооружения гражданской обороны (хранилища) соблюдать правило правой руки (как при движении автомобильного транспорта) во избежание давки. Пропускать вперед и оказывать помощь женщинам, детям, пожилым людям и инвалидам, что значительно сократит сроки занятия укрытия;
- избегать мест скопления людей;
- при появлении вооруженных людей, военной техники, беспорядков немедленно покинуть этот район,
- в случае попадания в район обстрела - спрятаться в ближайшее защитное сооружение гражданской обороны, убежище (укрытие). В случае отсутствия приспособленных хранилищ, для укрытия использовать неровности рельефа (канавы, окопы, углубление от взрывов и т.д.).
Не рекомендуется:
- подходить к окнам, если услышите выстрелы;
- наблюдать за ходом боевых действий;
- стоять или переходить под обстрелом;
- конфликтовать с вооруженными людьми;
- демонстрировать оружие или предметы, похожие на него,
- подбирать брошенные оружие и боеприпасы.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 27 сентября 2020 года, сообщил о решении своего правительства относительно внедрения в стране военного положения.
- Утра 27 сентября между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.
- Баку называет свои действия операцией контрнаступательного характера "по всему фронту" .
- Бои в Нагорном Карабахе продолжились в ночь с 27 на 28 сентября: в непризнанной НКР сообщили о потере 15 военных.
- 28 сентября в России предложили сделать оккупированный Крым местом для переговоров Азербайджана и Армении по войне в Нагорном Карабахе.
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