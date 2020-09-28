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Espreso.tvОбществоВойна в Карабахе: в Госдуме РФ предлагают сделать оккупированный Крым площадкой для переговоров

Война в Карабахе: в Госдуме РФ предлагают сделать оккупированный Крым площадкой для переговоров


фото: reuters
В России предложили сделать оккупированный Крым местом для переговоров Азербайджана и Армении по войне в Нагорном Карабахе

Об этом заявил депутат Руслан Бальбек, передает "РИА Новости".

"Примером того, как различные культуры и конфессии живут мирно бок о бок, может послужить Крым. Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров", - заявил он.

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