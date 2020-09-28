Война в Карабахе: в Госдуме РФ предлагают сделать оккупированный Крым площадкой для переговоров

28 сентября, 2020, 15:11

В России предложили сделать оккупированный Крым местом для переговоров Азербайджана и Армении по войне в Нагорном Карабахе

Об этом заявил депутат Руслан Бальбек, передает "РИА Новости".

"Примером того, как различные культуры и конфессии живут мирно бок о бок, может послужить Крым. Мы готовы предоставить площадку на полуострове и предлагаем официальным Баку и Еревану сесть за стол переговоров", - заявил он.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 27 сентября 2020 года, сообщил о решении своего правительства относительно введения в стране военного положения.

Утром 27 сентября между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.

Баку называет свои действия операцией контрнаступательного характера "по всему фронту" .