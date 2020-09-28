Война в Карабахе: Азербайджан заявляет о захвате тактических высот, армяне - о 15 убитых с начала суток
Об этом сообщают пресс-службы министерств обороны Азербайджана, Армении и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.
По данным армянской армии, в течение ночи боевые действия продолжались с разной интенсивностью. Также в Армении заявили о нескольких десятках погибших азербайджанских военных.
При этом в Минобороны Армении опровергли информацию Азербайджана о гибели 550 армянских военных.
В свою очередь в Азербайджане заявили о взятии ряда стратегически важных высот вокруг села Талыш в Нагорном Карабахе.
"Подразделения азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от Вооруженных сил Армении продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Занято несколько выгодных высот вокруг села Талыш. Противник понес большие потери", - говорится в сообщении азербайджанского Минобороны.
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Также Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер на подконтрольной правительству территории рядом с линией соприкосновения и районами контроля так называемой Нагорно-Карабахской республики.
"Рано утром противник возобновил наступательные действия с применением артиллерии, бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы" ТОС ". Армянские подразделения хладнокровно противостоят посягательствам азербайджанских ВС, принимают соответствующие меры, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике", - в свою очередь заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 27 сентября 2020 года, сообщил о решении своего правительства относительно внедрения в стране военного положения.
- Утра 27 сентября между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации.
- Баку называет свои действия операцией контрнаступального характера "по всему фронту" .
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