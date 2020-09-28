Ликвидация обанкротившегося банка "Аркада" продлится три года, - Фонд гарантирования вкладов
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Согласно сообщению, ФГВФЛ начал процедуру ликвидации банка "Аркада", которая займет три года - с 25 сентября 2020 до 24 сентября 2023 включительно.
Отмечается, что уполномоченным лицом Фонда с делегированием полномочий ликвидатора банка кроме полномочий по реализации активов банка, назначен ведущий специалист по вопросам ликвидации банков Луньо Илья Викторович сроком на три года.
В пресс-службе также отметили, что требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления об отзыве лицензии.
При этом удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации активов банка в очередности, предусмотренной законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц".
- 25 августа Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным.
- 26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для вывода его с рынка.
- По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, сейчас открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.
-
27 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил банк "Аркада" на продажу для вывода его с рынка.
-
11 сентября ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам признанного неплатежеспособным банка Аркада.
-
25 сентября НБУ объявил о ликвидации банка "Аркада".
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры