Ликвидация обанкротившегося банка "Аркада" продлится три года, - Фонд гарантирования вкладов

28 сентября, 2020, 16:34

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации банка "Аркада", которая продлится до 2023 года

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Согласно сообщению, ФГВФЛ начал процедуру ликвидации банка "Аркада", которая займет три года - с 25 сентября 2020 до 24 сентября 2023 включительно.

Отмечается, что уполномоченным лицом Фонда с делегированием полномочий ликвидатора банка кроме полномочий по реализации активов банка, назначен ведущий специалист по вопросам ликвидации банков Луньо Илья Викторович сроком на три года.

В пресс-службе также отметили, что требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления об отзыве лицензии.

При этом удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации активов банка в очередности, предусмотренной законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

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