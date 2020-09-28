Катастрофа Ан-26 под Харьковом: в деле допросили более 40 свидетелей, назначены 26 экспертиз

28 сентября, 2020, 20:23

По делу авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области допрошены более 40 свидетелей и назначены 26 судебно-медицинских экспертиз

Об этом сообщает прессслужба Государственного бюро расследований.

По состоянию на 28 сентября следователи ГБР провели ряд следственных действий по делу авиакатастрофы военного самолета АН-26 в харьковской области, а именно:

- осмотры места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца (черные ящики)

- осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;

- назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;

- изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;

- в воинской части изъяли документы по организации и проведению полетов;

- допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;

- назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз;

- изъяты документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались в самолете;

- подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые во время осмотров для дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз

Отмечается, что после проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела передадут родственникам в кратчайшие сроки. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих

Днем 26 сентября было официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.

Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.

26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.

По словам вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября и продлится 3-5 дней под руководством ГБР.

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