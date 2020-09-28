Катастрофа Ан-26 под Харьковом: в деле допросили более 40 свидетелей, назначены 26 экспертиз
Об этом сообщает прессслужба Государственного бюро расследований.
По состоянию на 28 сентября следователи ГБР провели ряд следственных действий по делу авиакатастрофы военного самолета АН-26 в харьковской области, а именно:
- осмотры места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца (черные ящики)
- осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
- назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;
- изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
- в воинской части изъяли документы по организации и проведению полетов;
- допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;
- назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз;
- изъяты документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались в самолете;
- подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые во время осмотров для дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз
Отмечается, что после проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела передадут родственникам в кратчайшие сроки. Досудебное расследование продолжается.
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих
- Днем 26 сентября было официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.
- Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.
- 26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.
- По словам вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября и продлится 3-5 дней под руководством ГБР.
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