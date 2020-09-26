УПЛ: расписание матчей и трансляций 4-го тура
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 3-м туре Премьер-лиги "Ворскла" победила в гостях "Александрию" 2: 0, набрала 9 очков и сохранила лидерство. На вторую позицию вышло "Динамо", которое обыграло на своем поле "Львов" - 3: 1 - и вступило в 7 пунктов.
Третьим стал "Колос", который на выезде одолел "Рух" - 2: 1 - и теперь 6 баллов.
"Шахтер" 23 сентября сыграл вничью с "Рухом" 1: 1 и с 5 очками идет лишь шестым.
Украинская Премьер-лига
4-й тур
26 сентября
14:00 "Минай" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Ворскла" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Александрия" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
27 сентября
14:00 "Львов" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Шахтер" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Колос" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Десна" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 9 сентября во 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в гостях "Александрию" и осталась на первом месте.
- Также "Динамо" на своем поле победило "Львов" .
- 20 сентября "Шахтер" в гостях не смог переиграть "Зарю" .
- "Колос" одолел "Рух" и вышел на третье место в турнирной таблице.
- 23 сентября в перенесенном матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги " Шахтер" сыграл вничью с львовским "Рухом" .
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