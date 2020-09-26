УПЛ: расписание матчей и трансляций 4-го тура

26 сентября, 2020, 07:07

В 4-м туре Украинской Премьер-лиги "Ворскла" сыграет против "Мариуполя", а "Динамо" с "Минаем"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 3-м туре Премьер-лиги "Ворскла" победила в гостях "Александрию" 2: 0, набрала 9 очков и сохранила лидерство. На вторую позицию вышло "Динамо", которое обыграло на своем поле "Львов" - 3: 1 - и вступило в 7 пунктов.

Третьим стал "Колос", который на выезде одолел "Рух" - 2: 1 - и теперь 6 баллов.

"Шахтер" 23 сентября сыграл вничью с "Рухом" 1: 1 и с 5 очками идет лишь шестым.

Украинская Премьер-лига

4-й тур

26 сентября

14:00 "Минай" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Ворскла" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Александрия" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

27 сентября

14:00 "Львов" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Шахтер" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Колос" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Десна" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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