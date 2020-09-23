"Шахтер" сенсационно потерял очки в матче с новичком УПЛ

23 сентября, 2020, 20:57

В перенесенном матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" сыграл вничью со львовским "Рухом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 47-й минуте полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко переправил мяч в сетку своих ворот и обеспечил львовянам преимущество. Однако уже на 67-й "горнякам" удалось сравнять счет - забил Марлос.

После 3-х сыгранных матчей "Шахтер" в активе 5 очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Для "Руха" это первый зачетный балл в истории выступлений в высшем украинском дивизионе. Команда идет на предпоследней, тринадцатой строчке.

Украинская Премьер-лига

2-й тур

23 сентября

"Рух" (Львов) - "Шахтер" (Донецк) 1: 1

Голы: Степаненко, 47 (авт.) - Марлос, 67

20 сентября в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" переиграл "Рух" и вышел на третье место в турнирной таблице.