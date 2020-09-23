"Шахтер" сенсационно потерял очки в матче с новичком УПЛ
23 сентября, 2020, 20:57
В перенесенном матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" сыграл вничью со львовским "Рухом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 47-й минуте полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко переправил мяч в сетку своих ворот и обеспечил львовянам преимущество. Однако уже на 67-й "горнякам" удалось сравнять счет - забил Марлос.
После 3-х сыгранных матчей "Шахтер" в активе 5 очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Для "Руха" это первый зачетный балл в истории выступлений в высшем украинском дивизионе. Команда идет на предпоследней, тринадцатой строчке.
Украинская Премьер-лига
2-й тур
23 сентября
"Рух" (Львов) - "Шахтер" (Донецк) 1: 1
Голы: Степаненко, 47 (авт.) - Марлос, 67
- 20 сентября в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" переиграл "Рух" и вышел на третье место в турнирной таблице.
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