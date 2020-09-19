"Динамо" одолело "Львов" в матче с пенальти и удалением
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве "Динамо" вышло вперед на 48-й минуте. Владислав Супряга заработал пенальти, который реализовал Виктор Цыганков.
"Львов" забил в ответ на 62-й минуте, когда после ошибки динамовского голкипера Георгия Бущана, Макс Челич перенаправил мяч в сетку с близкого расстояния.
"Львов" в конце игры остался в меньшинстве из-за удаления Маруана Михуби на 84-й минуте за повторное предупреждение.
Киевляне воспользовались численным преимуществом на 87-й минуте, когда забил Николай Шапаренко. Итоговый результат в компенсированное арбитром время установил Супряга.
"Динамо" победило "Львов" 3:1, набрало 7 очков и вышло на 2-е место. От лидера турнирной таблицы - "Ворсклы" - киевляне отстают на 2 пункта.
"Львов" еще не набрал ни одного балла.
Чемпионат Украины
3-й тур
19 сентября
"Динамо" - "Львов" 3:1
Голы: Цыганков, 48 (пен.), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 - Челич, 62
Удаление: Михуби, 84 ("Львов")
- Напомним, 18 сентября "Мариуполь" победил "Днепр-1" со счетом 2:1.
- 19 сентября в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в гостях "Александрию" и осталась на первом месте в турнирной таблице.
- Кроме того, в субботу "Ингулец" на своем поле сыграл вничью с «Десной» .
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