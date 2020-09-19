"Динамо" одолело "Львов" в матче с пенальти и удалением

19 сентября, 2020, 21:25

В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Львов"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве "Динамо" вышло вперед на 48-й минуте. Владислав Супряга заработал пенальти, который реализовал Виктор Цыганков.

"Львов" забил в ответ на 62-й минуте, когда после ошибки динамовского голкипера Георгия Бущана, Макс Челич перенаправил мяч в сетку с близкого расстояния.

"Львов" в конце игры остался в меньшинстве из-за удаления Маруана Михуби на 84-й минуте за повторное предупреждение.

Киевляне воспользовались численным преимуществом на 87-й минуте, когда забил Николай Шапаренко. Итоговый результат в компенсированное арбитром время установил Супряга.

"Динамо" победило "Львов" 3:1, набрало 7 очков и вышло на 2-е место. От лидера турнирной таблицы - "Ворсклы" - киевляне отстают на 2 пункта.

"Львов" еще не набрал ни одного балла.

Чемпионат Украины

3-й тур

19 сентября

"Динамо" - "Львов" 3:1

Голы: Цыганков, 48 (пен.), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 - Челич, 62

Удаление: Михуби, 84 ("Львов")

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