"Ворскла" победила "Александрию" и сохранила лидерство в УПЛ
19 сентября, 2020, 15:50
В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в гостях "Александрию" и осталась на первом месте в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Александрии команду Юрия Максимова на 24-й минуте вывел вперед Руслан Степанюк.
На 52-й минуте преимущество полтавчан увеличил Давид Пуцлин.
"Ворскла" победила "Александрию" 2: 0, набрала 9 очков и сохранила лидерство в чемпионате Украины.
У "Александрии" 3 очка, она идет восьмой.
Чемпионат Украины
3-й тур
19 сентября
"Александрия" - "Ворскла" 0:2
Голы: Степанюк, 24, Пуцлин, 52
- Напомним, 18 сентября "Мариуполь" победил "Днепр-1" со счетом 2:1.
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