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Espreso.tvСпорт"Ворскла" победила "Александрию" и сохранила лидерство в УПЛ

"Ворскла" победила "Александрию" и сохранила лидерство в УПЛ


фото: twitter.com/FCO1948
В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в гостях "Александрию" и осталась на первом месте в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Александрии команду Юрия Максимова на 24-й минуте вывел вперед Руслан Степанюк.

На 52-й минуте преимущество полтавчан увеличил Давид Пуцлин.

"Ворскла" победила "Александрию" 2: 0, набрала 9 очков и сохранила лидерство в чемпионате Украины.

У "Александрии" 3 очка, она идет восьмой.

Чемпионат Украины

3-й тур

19 сентября

"Александрия" - "Ворскла" 0:2

Голы: Степанюк, 24, Пуцлин, 52

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