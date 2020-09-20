"Заря" отобрала очки у "Шахтера" в чемпионате Украины
20 сентября, 2020, 18:53
В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле сыграла вничью с "Шахтером"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Запорожье "Шахтер" повел в счете на 17-й минуте усилиями Марлоса.
"Заря" отыгралась за 3 минуте благодаря точному удару Владислава Кочергина. На 28-й минуте Владлен Юрченко реализовал пенальти и вывел команду Виктора Скрипника вперед.
"Шахтер" сравнял счет в начале второго тайма, когда забил Сергей Кривцов.
Игра свершилась вничью 2:2.
"Шахтер" набрал 4 очка и занимает шестое место. Команда Луиша Каштру имеет матч в запасе. "Заря" с 1 пунктом - 11-я.
Чемпионат Украины
3-й тур
20 сентября
"Заря" - "Шахтер" 2:2
Голы: Кочергин, 20 Юрченко, 28 (пен.) - Марлос, 17, Кривцов, 49
- 19 сентября во 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в гостях "Александрию" и осталась на первом месте в турнирной таблице.
- Кроме того, в субботу "Ингулец" на своем поле сыграл вничью с "Десной".
- "Динамо" на своем поле победило "Львов" .
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