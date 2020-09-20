"Колос" победил "Рух" и вышел на третье место в УПЛ

20 сентября, 2020, 21:27

В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" переиграл "Рух" и вышел на третье место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Львове команду из села Ковалевка вывел вперед Евгений Морозко. На 20-й минуте полузащитник команды с Киевщины сделал дубль.

"Рух" смог забить в ответ только один гол - в компенсированное время отличился Ростислав Русин.

"Колос" победил "Рух" 2:1, набрал 6 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. Команду Руслана Костишина опережают "Ворскла", у которой 9 очков и "Динамо", имеющее 7 пунктов.

Чемпионат Украины

3-й тур

20 сентября

"Движение" - "Колос" 1:2

Голы: Русин, 90, 6 - Морозко, 4, 20

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