"Колос" победил "Рух" и вышел на третье место в УПЛ
20 сентября, 2020, 21:27
В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" переиграл "Рух" и вышел на третье место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Львове команду из села Ковалевка вывел вперед Евгений Морозко. На 20-й минуте полузащитник команды с Киевщины сделал дубль.
"Рух" смог забить в ответ только один гол - в компенсированное время отличился Ростислав Русин.
"Колос" победил "Рух" 2:1, набрал 6 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. Команду Руслана Костишина опережают "Ворскла", у которой 9 очков и "Динамо", имеющее 7 пунктов.
Чемпионат Украины
3-й тур
20 сентября
"Движение" - "Колос" 1:2
Голы: Русин, 90, 6 - Морозко, 4, 20
- 9 сентября во 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в гостях "Александрию" и осталась на первом месте в турнирной таблице.
- Кроме того, в субботу "Ингулец" на своем поле сыграл вничью с "Десной".
- Также "Динамо" на своем поле победило "Львов" .
- 20 сентября "Шахтер" в гостях не смог переиграть "Зарю" .
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