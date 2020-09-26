Семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 выплатят по 1,5 млн грн

26 сентября, 2020, 15:27

Заместитель министра обороны Игорь Старобинский заявил, что семьям погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области выплатят по 1,5 млн грн

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил на Харьковщине выделят по 1,5 млн грн помощи.

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"Министром обороны принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 млн 576 тыс. грн на каждого", - сказал Старобинский.

Выплаты будут осуществлены за счет фондов Минобороны.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащих военной части.

Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть, это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.

Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.

Сегодня, 26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.

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