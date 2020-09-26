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Espreso.tvОбществоСемьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 выплатят по 1,5 млн грн

Семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 выплатят по 1,5 млн грн


фото: Укрінформ
Заместитель министра обороны Игорь Старобинский заявил, что семьям погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области выплатят по 1,5 млн грн

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил на Харьковщине выделят по 1,5 млн грн помощи.

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"Министром обороны принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 млн 576 тыс. грн на каждого", - сказал Старобинский.

Выплаты будут осуществлены за счет фондов Минобороны.

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