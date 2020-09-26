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Espreso.tvОбществоНа месте катастрофы Ан-26 нашли тело еще одного погибшего, - СМИ

На месте катастрофы Ан-26 нашли тело еще одного погибшего, - СМИ

На месте авиакатастрофы военного самолета Ан-26 близ города Чугуева на Харьковщине нашли тело еще одного погибшего, поиски двух человек продолжаются

Об этом утром субботы, 26 сентября 2020 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

"Харьковская область: на месте падения самолета 26 сентября в 9:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются", - отмечает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Первоисточником сообщения указано официальный фейсбук ГСЧС, однако это сообщение сейчас удалено.

  • Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Дзержинский, вблизи военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.
  • По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера , 22 человека погибший, 2 выжили (1 - в критическом состоянии), доля четырех в этот момент неизвестна. Офис генерального прокурора сообщает о 25 погибших.
  • ГБР начало расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
  • Держбюро расследований дало номер телефона , по которому свидетели авиакатастрофы в Харьковской области могут присылать фото и видео.

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