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Espreso.tvОбществоПадение самолета АН-26 в Харьковской области: на борту находилось 27 человек, - ГСЧС

Падение самолета АН-26 в Харьковской области: на борту находилось 27 человек, - ГСЧС


фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
На борту военного самолета, который упал на Харьковщине, находилось 27 человек

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются", - говорится в сообщении.

 

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