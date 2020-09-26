Падение самолета АН-26 в Харьковской области: на борту находилось 27 человек, - ГСЧС
26 сентября, 2020, 00:06
На борту военного самолета, который упал на Харьковщине, находилось 27 человек
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются", - говорится в сообщении.
- Вечером 25 сентября стало известно о падении самолета вблизи Чугуева Харьковской области.
- На месте падения самолета в Чугуеве Харьковской области работало несколько подразделений ГСЧС .
- Стало известно, что кроме экипажа, на борту самолета, разбившегося под Чугуевом, находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.
- Президент Зеленский заявил, что будет создана государственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин катастрофы самолета на Харьковщине.
- Число жертв в результате падения военного самолета Ан-26 на Харьковщине возросло до 22 человек .
- Пилот самолета АН-26, который разбился в Харьковской области, сообщал об отказе левого двигателя.
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