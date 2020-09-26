Ан-26, разбившийся в Харьковской области, отработал 29,9% летного ресурса, - председатель правительственной комиссии

26 сентября, 2020, 19:09

Председатель правительственной комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в Харьковской области, вице-премьер Олег Уруский заявил, что Ан-26 отработал всего 29,9% летного ресурса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, Ан-26, разбившегося в Харьковской области с курсантами на борту, имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс. летных часов.

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"Дата производства самолета 21 октября 1977 года. Последняя дата ремонта - 30 июля 1996 года на "410" заводе. Налет с начала эксплуатации 5 985 часов, 3 450 посадок. Налет после последнего ремонта - 1 800 часов, 2 160 посадок. Назначенный ресурс - 20 тыс. летных часов. До очередного ремонта... заканчивался срок 21 июня 2022 года. Остаток назначенного ресурса 14 015 часов", - рассказал Уруский.

Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащих военной части.

Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.

Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.

Сегодня, 26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.

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