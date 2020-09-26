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Espreso.tvОбществоАн-26, разбившийся в Харьковской области, отработал 29,9% летного ресурса, - председатель правительственной комиссии

Ан-26, разбившийся в Харьковской области, отработал 29,9% летного ресурса, - председатель правительственной комиссии


фото: Укрінформ
Председатель правительственной комиссия по расследованию причин авиакатастрофы в Харьковской области, вице-премьер Олег Уруский заявил, что Ан-26 отработал всего 29,9% летного ресурса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, Ан-26, разбившегося в Харьковской области с курсантами на борту, имел налет с начала эксплуатации 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс. летных часов.

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"Дата производства самолета 21 октября 1977 года. Последняя дата ремонта - 30 июля 1996 года на "410" заводе. Налет с начала эксплуатации 5 985 часов, 3 450 посадок. Налет после последнего ремонта - 1 800 часов, 2 160 посадок. Назначенный ресурс - 20 тыс. летных часов. До очередного ремонта... заканчивался срок 21 июня 2022 года. Остаток назначенного ресурса 14 015 часов", - рассказал Уруский.

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