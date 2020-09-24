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Espreso.tvОбществоВСК по "вагнеровцам: комитет рекомендует Раде определиться по созданию комиссии

ВСК по "вагнеровцам: комитет рекомендует Раде определиться по созданию комиссии

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Верховной Раде вынести вопрос создания временной следственной комиссии по расследованию дела "вагнеровцев" в зал парламента

Об этом журналистам сообщил секретарь комитета Роман Костенко, передает Укринформ.

"Комитет нацбезопасности обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде рассмотреть в зале постановление о создании ВСК по "вагнеровцам". Такую рекомендацию направили в регламентный комитет", - отметил Костенко.

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  • Напомним, под Верховной Радой прошла акция, где активисты требовали создания ВСК по делу "вагнеровцев".
  • Нардеп VIII созыва Игорь Лапин заявил, что если будет создана ВСК и по делу "вагнеровцев" будут установлены элементы государственной измены со стороны президента Владимира Зеленского, то это может повлечь импичмент.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что лично будет блокировать в Верховной Раде создание временной следственной комиссии по операции украинских спецслужб по задержанию боевиков ППК "Вагнера"
  • Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "вымышленной" историю о спецоперации с задержанием боевиков ППК "Вагнер", которую планировали украинские спецслужбы.

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