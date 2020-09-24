ВСК по "вагнеровцам: комитет рекомендует Раде определиться по созданию комиссии
24 сентября, 2020, 19:32
Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Верховной Раде вынести вопрос создания временной следственной комиссии по расследованию дела "вагнеровцев" в зал парламента
Об этом журналистам сообщил секретарь комитета Роман Костенко, передает Укринформ.
"Комитет нацбезопасности обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде рассмотреть в зале постановление о создании ВСК по "вагнеровцам". Такую рекомендацию направили в регламентный комитет", - отметил Костенко.
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- Напомним, под Верховной Радой прошла акция, где активисты требовали создания ВСК по делу "вагнеровцев".
- Нардеп VIII созыва Игорь Лапин заявил, что если будет создана ВСК и по делу "вагнеровцев" будут установлены элементы государственной измены со стороны президента Владимира Зеленского, то это может повлечь импичмент.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что лично будет блокировать в Верховной Раде создание временной следственной комиссии по операции украинских спецслужб по задержанию боевиков ППК "Вагнера"
- Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "вымышленной" историю о спецоперации с задержанием боевиков ППК "Вагнер", которую планировали украинские спецслужбы.
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