"Материалы начинают прятать": экс-нардеп объяснил необходимость создать ВСК по делу "вагнеровцев" и допустил импичмент Зеленского

14 сентября, 2020, 18:30

Нардеп VIII созыва Игорь Лапин заявил, что если по делу "вагнеровцев" будут установлены элементы государственной измены со стороны президента Владимира Зеленского, то это может повлечь импичмент

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Наибольшие риски этого уголовного производства (по спецоперации по задержанию" вагнеровцев", - ред.), которое шло, делалось нашими спецслужбами очень много времени, больше года, эти материалы начинают сейчас хоронить и пропадать. Для того, чтобы этого не произошло нужно их закрепить ВСК. Другой момент, к которому ведет ВСК, если там будут установлены элементы государственной измены со стороны президента Зеленского, она может повлечь другой исход. В частности, импичмент ", - отметил Лапин.

Напомним, под Верховной Радой прошла акция, где активисты требовали создания ВСК по делу "вагнеровцев".

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