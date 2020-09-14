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Espreso.tvОбщество"Материалы начинают прятать": экс-нардеп объяснил необходимость создать ВСК по делу "вагнеровцев" и допустил импичмент Зеленского

"Материалы начинают прятать": экс-нардеп объяснил необходимость создать ВСК по делу "вагнеровцев" и допустил импичмент Зеленского

Нардеп VIII созыва Игорь Лапин заявил, что если по делу "вагнеровцев" будут установлены элементы государственной измены со стороны президента Владимира Зеленского, то это может повлечь импичмент

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Наибольшие риски этого уголовного производства (по спецоперации по задержанию" вагнеровцев", - ред.), которое шло, делалось нашими спецслужбами очень много времени, больше года, эти материалы начинают сейчас хоронить и пропадать. Для того, чтобы этого не произошло нужно их закрепить ВСК. Другой момент, к которому ведет ВСК, если там будут установлены элементы государственной измены со стороны президента Зеленского, она может повлечь другой исход. В частности, импичмент ", - отметил Лапин.

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