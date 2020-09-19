"История, придуманная от самого начала до конца", - Ермак о скандале с "вагнеровцами"

19 сентября, 2020, 10:26

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "вымышленной" историю о спецоперации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер", которую планировали украинские спецслужбы

Об этом он заявил вечером в пятницу, 18 сентября 2019 года, в прямом эфире программы Савика Шустера на одном из телеканалов, передает Еспресо.TV со ссылкой на ZN.ua.

"Детективная история, которая выдумана от самого начала до конца. Взять несколько фактов из реальности, добавить художественные выдумки, и вышла масштабная история, которая действительно впечатляет", - отметил чиновник.

Ермак отметил, что эта история была бы "смешной, но когда это касается вопросов национальной безопасности - это совсем не смешно".

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"Мне кажется, что, если комментировать это, то на протяжении всей войны, с самого ее начала, разведка и другие органы начали документировать людей, которые участвуют в войне против Украины, которые убивали наших воинов. Это продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ ", - считает глава ОПУ.

Ермак добавил, что это нанесло очень серьезный удар, поскольку после инцидента им стало намного сложнее выполнять такую работу.

Напомним, 10 сентября экс-глава ВР, бывший и.о. президента Украины и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов на совместном с экс-генпрокурором Юрием Луценко на брифинге "Угрозы нацбезопасности" рассказал подробности сорванной спецоперации украинских силовых органов по привлечению к ответственности бойцов российской ЧВК "Вагнера" и о том, как "совершенно секретная информация попала в РФ и Беларусь" .

По словам Турчинова в этом деле необходимо создать независимую от президента ВСК.

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